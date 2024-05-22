Регламент ЕС предусматривает изъятие доходов с активов РФ раз в два года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Доходы от замороженных российских активов, предназначенные для Украины, будут перечисляться в бюджет Евросоюза раз в два года, говорится в постановлении Совета ЕС об их использовании в "Официальном журнале" союза.

21 мая перед заседанием Совета ЕС, принявшего данный регламент, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что в 2024 году "примерно 3 млрд евро должны стать доступны к июлю" для Украины.

Постановление вступает в силу 23 мая. Совет добавил его к действующим экономическим санкциям ЕС против РФ.

С 15 февраля 2024 года и до тех пор, пока будут сохраняться ограничительные меры в отношении России, остатки денежных средств, представляющих собой российские суверенные активы и резервы, накапливающиеся "исключительно в результате ограничительных мер" должны учитываться отдельно. Чистая прибыль, полученная от этих остатков, с 15 февраля 2024 года, должна регистрироваться отдельно.

99,7% от чистой прибыли с доходов на активы эти должны перечисляться в бюджет ЕС, и она остается в его распоряжении. "Не может быть отчуждена путем распределения в виде дивидендов или в любой другой форме в пользу акционеров или любой третьей стороны", - говорится в постановлении.

Суммы будут выплачиваться центральным депозитарием ЕС раз в два года и подлежат использованию для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также для сохранения потенциала украинской оборонной промышленности и потребностей восстановления страны в рамках программ ЕС. Через Европейский фонд мира пойдет 90%, по программам ЕС - 10%.

До 10% от прибыли с замороженных активов центральный депозитарий может временно удерживать для покрытия своих "расходов, рисков и убытков". Если эти суммы не будут использованы в течение пяти лет на соответствующие цели, их судьба будет определена после консультации с Еврокомиссией и, если понадобится, с Европейским центральным банком с учетом развития событий на Украине.