Песков назвал хамским приписываемое Блинкену заявление о гибели Раиси

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Кремле расценили как хамское, если действительно такое было, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси.

"Я, честно говоря, пока не видел в оригинале заявление. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути – хамское заявление в отношении целого народа", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно распространенным в ряде СМИ сообщениям, в ответ на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир лучше после гибели Раиси, Блинкен сказал: "Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше".