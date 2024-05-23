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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Иране похоронили президента Ибрахима Раиси

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Погибшего при крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси похоронили в четверг в Мавзолее имама Резы в городе Мешхеде, который является родиной покойного главы государства, сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, скорбящие поместили гроб с телом Раиси в гробницу в храме, где похоронен восьмой имам шиитов Али ар-Рида.

У храма во время погребения Раиси находились сотни тысяч людей в траурных одеждах: они причитали и били себя в грудь в знак скорби. Перед похоронами скорбящие шли за автомобилем, перевозившим гроб с покойным президентом.

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Тем временем бывшие министры иностранных дел Ирана Джавад Зариф и Али Акбар Салехи, а также другие высокопоставленные лица выразили почтение погибшему в той же катастрофе главе МИД Хосейну Амиру Абдоллахиану в министерстве иностранных дел Ирана, где выставили его гроб для прощания. Позже его похоронили в храме Абдол Азима в городе Рей недалеко от Тегерана.

Церемонии прощания с Раиси продолжались несколько дней и проходили в разных частях страны. Сначала мероприятия состоялись в Тебризе, расположенном рядом с местом крушения вертолета президента, затем - в Куме и Тегеране.

Накануне в траурных мероприятиях в столице Ирана приняли участие около 60 иностранных делегаций, в том числе 10 на уровне глав государств и 20 на министерском уровне.

19 мая вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.

Прощание с президентом Ирана

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Хроника 19 – 23 мая 2024 годаГибель президента Ирана Ибрахима Раиси
Иран Ибрахим Раиси
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