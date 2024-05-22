Совет Федерации одобрил перевод "космических" госзакупок в закрытый режим

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, в соответствии с которым госкорпорация "Роскосмос" будет осуществлять свои закупки закрытыми конкурентными способами. Тем самым меняется закон "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Одобренный документ расширяет перечень госзаказчиков, которые должны проводить свои закупки в закрытом режиме. Сейчас соответствующее положение 44-ФЗ предусматривает, что "закрытые" закупки (проводятся на специализированных электронных торговых площадках - спецЭТП) должны использоваться силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, находящимися под антироссийскими санкциями.

Теперь эта норма будет распространяться на "Роскосмос" и подведомственные госкорпорации госучреждения и унитарные предприятия.

Также это положение 44-ФЗ станет действовать в отношении компаний (юридических лиц), которые получили бюджетные инвестиции на капитальное строительство зданий и сооружений или на приобретение ими объектов недвижимого имущества. Но только в тех случаях, когда бюджетные инвестиции предоставляются в рамках договоров об участии государства в собственности субъекта инвестиций. При этом отмечается, что такие договоры должны предусматривать применение закрытых конкурентных способов закупок при осуществлении закупок за счет бюджетных инвестиций.

"Из-за опасений подпасть под санкции ряд контрагентов, прежде всего иностранных, отказывается от поставок товаров организациям как ОПК, так и ракетно-космической промышленности, - говорил ранее замгендиректора "Роскосмоса" Никита Никифоров. - Это приводит к нарушению кооперационных цепочек и создает риски несвоевременного выполнения задач, стоящих перед ракетно-космической промышленностью".

Основные положения одобренного закона вступят в силу с 1 января 2025 года.

Сам "Роскосмос" ранее неоднократно предлагал ограничить распространение информации о закупках в ракетно-космической отрасли.

В 2022 году после введения антироссийских санкций, под которые подпало большое число госкомпаний (по оценкам участников рынка, речь идет о примерно 3 тысячах юридических лиц, на долю которых приходится около 50% от общего объема закупок госкомпаний - ИФ), по решению правительства последние перестали публично раскрывать информацию о своих закупках и размещать ее в ЕИС. Такие компании теперь проводят свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на спецЭТП.

С апреля 2023 года в рамках ЕИС начал работать закрытый контур для размещения информации о закупках подсанкционных госкомпаний.