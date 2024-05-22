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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Российские войска взяли под контроль Клещеевку в ДНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике.

"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

"Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

По данным российских военных, потери ВСУ за сутки составили более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, орудия М119 и L-119.

ДНР Клещеевка ВСУ Минобороны
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