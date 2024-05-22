Второй за день самолет "Ямала" совершил вынужденную посадку в Тюмени

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Airbus А320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Уфы в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), приземлился в среду в Тюмени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной компании.

"Воздушное судно (...) авиакомпании "Ямал" по причине срабатывания сигнализации о разгерметизации кабины пилота совершило вынужденную посадку в аэропорту "Рощино" (Тюмень)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на борту Airbus находились 93 пассажира, посадка прошла благополучно.

"В 13:42 после проведенного технического обследования судно вылетело по маршруту", - добавили в надзорном ведомстве.

Транспортная прокуратура по данному факту проводит надзорные мероприятия.

Ранее сообщалось, что утром в среду в аэропорту Тюмени совершил вынужденную посадку самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой. На его борту находились 63 пассажира.

По информации авиакомпании, сработала сигнализация о неисправности автопилота.

Приземление воздушного судна прошло благополучно, никто не пострадал.

По данному факту также проводится проверка.