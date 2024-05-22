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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Superjet компании "Ямал" вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Самолет SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал", летевший из Уфы в Новый Уренгой утром 22 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту "Рощино" в Тюмени, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"Экипаж (. . .) доложил об отказе автоматики. Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвел посадку, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося. Проверку также проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно карточке борта в реестре воздушных судов, самолет Superjet 100-95LR с бортовым номером RA-89081 эксплуатируется с апреля 2017 года, в том числе авиакомпанией "Ямал" - с июня 2019 года.

Superjet Новый Уренгой Тюмень Уральская транспортная прокуратура Ямал
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