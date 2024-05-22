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В Госдуму внесен законопроект о господдержке производителей кормов и ветпрепаратов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект, который даст производителям кормов, пищевых добавок, ферментных препаратов, лекарственных средств для ветеринарного применения в сельском хозяйстве право получать господдержку в виде кредитов и прямых бюджетных ассигнований.

Законопроект № 630680-8 в палату внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. В проекте есть поправки к закону "О развитии сельского хозяйства" о выделении мер господдержки организациям и индивидуальным предпринимателям.

В пояснительной записке говорится, что с учетом геополитической обстановки в мире, в том числе проблем с логистикой и резкого повышения цен на импорт, необходимы создание и модернизация производственных мощностей по выпуску кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов, лекарственных средств для ветеринарного применения.

Законопроект внесен вместе с положительным заключением правительства.

"Принятие положений, предусмотренных проектом федерального закона, повлечет положительные социально-экономические последствия и позволит повысить финансово-экономическую устойчивость организаций агропромышленного комплекса", - считают депутаты.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация положений законопроекта будет проводится в пределах ассигнований федерального бюджета, предусмотренных для Минсельхоза.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Минсельхоз Госдума Алексей Гордеев
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