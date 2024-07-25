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Принят закон о господдержке производителей кормов и ветпрепаратов для сельского хозяйства

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет производителям кормов, пищевых добавок, ферментных препаратов, лекарственных средств для ветеринарного применения в сельском хозяйстве получать меры государственной поддержки: кредиты, прямые бюджетные ассигнования.

Документ (№630680-8) был внесен в парламент в конце мая. Авторы – группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Поправки вносятся в закон "О развитии сельского хозяйства". Речь идет о мерах государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей.

В пояснительной записке говорится, что с учетом геополитической обстановки в мире, в том числе проблем с логистикой и резкого повышения цен на импорт, необходимы создание и модернизация производственных мощностей по выпуску кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов, лекарственных средств для ветеринарного применения.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация положений законопроекта будет проводиться в пределах ассигнований федерального бюджета, предусмотренных для Минсельхоза.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Госдума
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