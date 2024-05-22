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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Житель Кабардино-Балкарии осужден на 15 лет за участие в ИГИЛ и попытку теракта

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю КБР Кантемиру Нафедзову за участие в деятельности террористической организации и подготовку к теракту, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, было установлено, что подсудимый являлся приверженцем идеологии запрещенного в РФ "Исламского государства", принимал участие в ее деятельности, дал присягу ее руководителю. В период с 7 июля по 24 августа 2023 года Нафедзов решил совершить террористический акт в Нальчике.

Отмечается, что он стал вести наблюдение за административными зданиями и железнодорожным вокзалом Нальчика, вести видео- и фотосьемку объектов, приобрел компоненты для взрывного устройства и изготовил его, а позже спрятал в тайнике, который позже был обнаружен сотрудниками полиции.

Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

ИГИЛ КБР Нальчик Кабардино-Балкария Ростов-на-Дону Исламское государство
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