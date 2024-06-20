Поиск

США уничтожили одного из высокопоставленных представителей ИГИЛ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американские военные уничтожили в Сирии высокопоставленного представителя ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"16 июня Центральное командование уничтожило высокопоставленного функционера ИГИЛ Усаму Джамаля Мухаммада Ибрагима аль-Джанаби, нанеся авиаудар в Сирии", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

В нем отмечается, что "его смерть подорвет способность организации обеспечивать себя ресурсами и проводить террористические атаки".

По данным военных, сведений о пострадавших в результате удара гражданских лицах нет.

CNN пишет, что в период с января по март 2024 года в Сирии семь боевиков организации было уничтожено и 27 задержано; в Ираке за тот же период уничтожено 11 боевиков и 36 задержано.

Ирак США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские удары по Рафаху разрушили почти три четверти его инфраструктуры

Израильские удары по Рафаху разрушили почти три четверти его инфраструктуры

Канада признала КСИР террористической организацией

Природные пожары разбушевались в нескольких регионах Греции

Природные пожары разбушевались в нескольких регионах Греции

Что произошло за день: среда, 19 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

США опровергли сообщения об отмене встречи на высоком уровне с властями Израиля

Не менее 550 человек скончались из-за жары во время хаджа в Мекке

Не менее 550 человек скончались из-за жары во время хаджа в Мекке
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и США обсуждают идею формирования под эгидой ООН спецсил для Газы

Израиль и США обсуждают идею формирования под эгидой ООН спецсил для Газы

В бюджете ЕС на 2025 г. предусмотрена помощь Украине на сумму более 15 млрд евро

Путин заявил о необходимости пересмотра режима санкций СБ ООН в отношении КНДР

Договор РФ и КНДР предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });