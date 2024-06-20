США уничтожили одного из высокопоставленных представителей ИГИЛ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американские военные уничтожили в Сирии высокопоставленного представителя ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"16 июня Центральное командование уничтожило высокопоставленного функционера ИГИЛ Усаму Джамаля Мухаммада Ибрагима аль-Джанаби, нанеся авиаудар в Сирии", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

В нем отмечается, что "его смерть подорвет способность организации обеспечивать себя ресурсами и проводить террористические атаки".

По данным военных, сведений о пострадавших в результате удара гражданских лицах нет.

CNN пишет, что в период с января по март 2024 года в Сирии семь боевиков организации было уничтожено и 27 задержано; в Ираке за тот же период уничтожено 11 боевиков и 36 задержано.