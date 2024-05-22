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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Мединский стал секретарем Совета по культуре и искусству при президенте РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по культуре и искусству помощника президента Владимира Мединского.

Соответствующий указ о внесении изменений в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно документу, в состав совета включен помощник президента РФ Мединский, который теперь будет секретарем Совета. Тем же указом Путин исключил из состава совета Владимира Толстого, который ранее занимал пост советника президента.

Владимир Мединский Владимир Путин
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