Мединский стал секретарем Совета по культуре и искусству при президенте РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по культуре и искусству помощника президента Владимира Мединского.

Соответствующий указ о внесении изменений в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно документу, в состав совета включен помощник президента РФ Мединский, который теперь будет секретарем Совета. Тем же указом Путин исключил из состава совета Владимира Толстого, который ранее занимал пост советника президента.