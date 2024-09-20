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Путин предложил членам Совбеза обсудить тему трактовки истории

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить тему объективной трактовки истории. Совещание он провел по ВКС из Петербурга.

"Тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности. Речь идет об объективной трактовке истории. На первый взгляд, это прежде всего вопросы соответствующих направлений науки, исторической науки, это вопросы, которые прежде всего должны обсуждаться в научной среде", - сказал президент.

Он отметил, что "в последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны". Причем делается это, подчеркнул глава государства, "зачастую весьма недобросовестным способом".

"А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны. Поэтому предлагаю сегодня пообсуждать эту тему", - сказал он.

С докладами на эту тему выступят помощник президента Владимир Мединский и глава МИД Сергей Лавров.

Владимир Мединский Владимир Путин МИД Сергей Лавров Совбез
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