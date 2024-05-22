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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Путин поддержал выдвижение губернатора Липецкой области Артамонова на второй срок

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал решение главы Липецкой области Игоря Артамонова выдвинуть свою кандидатуру на очередной губернаторский срок.

"Я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно", - сказал он в ходе беседы с Артамоновым в режиме видеоконференции в ответ на просьбу поддержать его выдвижение на второй срок.

Артамонов возглавляет Липецкую область с 2018 года. Срок его полномочий истекает в 2024 году.

Владимир Путин Игорь Артамонов Липецкая область
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