Путин поддержал выдвижение губернатора Липецкой области Артамонова на второй срок

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал решение главы Липецкой области Игоря Артамонова выдвинуть свою кандидатуру на очередной губернаторский срок.

"Я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно", - сказал он в ходе беседы с Артамоновым в режиме видеоконференции в ответ на просьбу поддержать его выдвижение на второй срок.

Артамонов возглавляет Липецкую область с 2018 года. Срок его полномочий истекает в 2024 году.