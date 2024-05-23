Путин поддержал намерение главы Курганской области Шумкова идти на выборы в сентябре

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал решение главы Курганской области Вадима Шумкова выдвинуть свою кандидатуру на очередной губернаторский срок.

"Что касается будущей работы, то, прежде всего, нужно добиться поддержки граждан, людей, которые проживают на территории, но мне кажется, что это вполне достижимая для вас задача и цель", - сказал он в ходе беседы с Шумковым в режиме видеоконференции в ответ на просьбу поддержать его выдвижение на второй срок.

"Нужно, конечно, идти к людям напрямую, показывать, что сделано, и говорить о том, что вы планируете. Я со своей стороны желаю вам всего доброго, успехов", - добавил Путин.

Ранее глава РФ поддержал решение главы Липецкой области Игоря Артамонова выдвинуть свою кандидатуру на очередной губернаторский срок.