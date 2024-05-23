Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: AP/TASS

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу СМИ прокомментировать участившиеся в последнее время призывы американских политиков разрешить Украине использовать получаемое из США оружие для ударов по военным и энергетическим объектам в глубине РФ отметил, что они могут спровоцировать прямое столкновение России с участниками блока НАТО.

"Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. (...) Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи..." - говорится в ответе Антонова, опубликованном в телеграм-канале российской дипломатической миссии.

"Главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей", - подчеркнул посол.

Антонов отметил, что "сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ".