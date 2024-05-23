Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ
Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов
Фото: AP/TASS

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу СМИ прокомментировать участившиеся в последнее время призывы американских политиков разрешить Украине использовать получаемое из США оружие для ударов по военным и энергетическим объектам в глубине РФ отметил, что они могут спровоцировать прямое столкновение России с участниками блока НАТО.

"Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. (...) Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи..." - говорится в ответе Антонова, опубликованном в телеграм-канале российской дипломатической миссии.

"Главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей", - подчеркнул посол.

Антонов отметил, что "сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Анатолий Антонов НАТО ВС РФ США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России начинается основной период ЕГЭ

В России начинается основной период ЕГЭ

Путин поддержал выдвижение губернатора Липецкой области Артамонова на второй срок

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Что произошло за день: среда, 22 мая

Компенсационные автобусы пустили на Ленинградском направлении, где загорелась электричка

В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку Москва - Тверь

Военная операция на Украине

На Запорожской АЭС сообщили об ударе дрона по территории транспортного цеха

Регламент ЕС предусматривает изъятие доходов с активов РФ раз в два года

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов
Военная операция на Украине

Две многоэтажки повреждены при обстреле Лисичанска, есть пострадавшие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });