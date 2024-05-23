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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

Блинкен заявил, что Киев сам решит, как использовать поставляемое ему оружие

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация пока не отменила ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России, однако Киев должен сам принимать решение по поводу того, как применять оружие, которым он располагает.

"Мы не меняли решение", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Блинкен заявил: "Украина должна сама принимать решение, и она так и сделает. Я могу заверить, что она располагает для этого всеми необходимыми средствами".

Как сообщалось, накануне группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по разведке палаты представителей Майком Тернером в коллективном письме министру обороны Ллойду Остину потребовала от правительства разрешить Украине использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по объектам на территории России.

"Конгрессмены подчеркивают, что для того, чтобы Украина могла лучше защищаться от России, США должны разрешить ей использовать оружие, которое позволило бы ее военным наносить удары по стратегическим объектам на территории России", - говорилось в письме.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Энтони Блинкен Украина США
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