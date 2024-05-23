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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина допрашивают по уголовному делу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин стал фигурантом уголовного дела, подтвердил "Интерфаксу" информированный источник.

"Шамарин доставлен на допрос в рамках уголовного дела, после чего будет определен его процессуальный статус", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Шамарин задержан. "По делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск", - сообщило издание.

По данным "Коммерсанта", Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

ВС РФ Вадим Шамарин
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