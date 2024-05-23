Замглавы Генштаба Шамарин арестован на два месяца по делу о коррупции

Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Москве 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 22 мая 2024 года в отношении Шамарина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник агентства.

По данным суда, Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

От других комментариев в суде воздержались, сославшись на следственную тайну.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Шамарину вменяется взяточничество при заключении государственных контрактов и что его доставили на допрос по уголовному делу.

До этого о задержании генерала и обыске у него сообщил "Коммерсантъ".

Комментариями следствия и защиты Шамарина по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.