Прогрессивная шкала налогов не коснется участников СВО

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при совершенствовании налоговой системы в РФ прогрессивная шкала налогообложения не должна касаться доходов участников СВО.

"Давайте, сразу скажем, что она не коснется дохода участников специальной военной операции", - сказал Володин в четверг на больших парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы РФ.

Спикер Госдумы считает, что "прогрессивная шкала должна быть справедливой", а участники СВО "защищают нас, страну, получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику".

Он обратился к министру финансов Антону Силуанову: "Хотелось бы, чтобы сразу правительство учло предложение Госдумы: из прогрессивной шкалы мы выводим с вами доходы участников СВО".

"Мы, конечно, поддержим это предложение, это абсолютно справедливое предложение", - сказал Силуанов.

По его словам, "наши бойцы, те, кто сегодня участвуют в специальной военной операции, конечно, нуждаются в нашем внимании и в нашей поддержке, и, если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано".

В слушаниях в Госдуме в четверг принимают участие более 700 человек. Все 89 регионов РФ участвуют в заседании по ВКС, представители более 30 регионов участвуют очно.

На слушаниях идет публичное обсуждение озвученной правительством РФ концепции совершенствования налоговой системы.