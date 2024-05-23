Силуанов поддержал предложение сохранить ставку НДС на текущем уровне

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса сохранить ставку НДС на текущем уровне, что важно для контроля за инфляцией, заявил глава ведомства Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС", - сказал он.

"Поскольку в нынешних условиях это (если бы ставка была повышена - ИФ) может повлиять на увеличение инфляции", - разъяснил министр необходимость сохранить ставку на нынешнем уровне.

Базовая ставка НДС в России составляет 20%.