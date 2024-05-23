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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Хуснуллин недоволен темпом восстановления частного жилья в новых регионах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Восстановление частных домов в новых регионах России идет недостаточными темпами, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас есть, например, серьезный вопрос по развитию ИЖС. (...) По ИЖС надо прям толкать эту тему, потому что пока восстановление ИЖС идет недостаточными темпами", - сказал он.

По его мнению, это может связано с недоработкой комиссий и неорганизованностью в выдаче субсидий.

Ранее Хуснуллин говорил, что в новых регионах построили и реконструировали 19 тысяч объектов, отремонтировано 2,4 тысячи км дорог.

Марат Хуснуллин
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