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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Два человека ранены при обстреле белгородского села

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа, есть пострадавшие.

"ВСУ обстреляли из РСЗО село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Губернатор уточнил, что у пожилого мужчины множественные осколочные ранения, он доставляется в больницу №2 Белгорода. У пожилой женщины также выявлены осколочные ранения. В Шебекинскую ЦРБ ее доставили на попутной машине.

По его данным, в результате обстрела в 14 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Белгородская область
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