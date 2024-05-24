Над Крымом за ночь сбито три украинских ракеты ATACMS

В Черном море уничтожены три безэкипажных катера ВСУ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили над Крымом три украинские ракеты ATACMS, уничтожили в Черном море три безэкипажных катера ВСУ, следовавших по направлении к Крыму, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. В акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ", - говорится в сообщении.