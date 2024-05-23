Депутата Госдумы Кушнарева досрочно лишат мандата

Это связано с его назначением вице-губернатором Ростовской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов и по мандатным вопросам внесла в палату проект постановления о досрочном лишении депутатских полномочий Виталия Кушнарева.

В проекте сказано, что депутатские полномочия Кушнарева предлагается считать прекращенными с 27 мая 2024 года в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта. Основанием для решения комиссии стало письменное заявление самого Кушнарева.

Кушнарев в 2016-2019 годах занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. В сентябре 2021 года он избрался в Госдуму восьмого созыва по одномандатному округу.