Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Депутата Госдумы Кушнарева досрочно лишат мандата

Это связано с его назначением вице-губернатором Ростовской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов и по мандатным вопросам внесла в палату проект постановления о досрочном лишении депутатских полномочий Виталия Кушнарева.

В проекте сказано, что депутатские полномочия Кушнарева предлагается считать прекращенными с 27 мая 2024 года в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта. Основанием для решения комиссии стало письменное заявление самого Кушнарева.

Кушнарев в 2016-2019 годах занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. В сентябре 2021 года он избрался в Госдуму восьмого созыва по одномандатному округу.

Ростов-на-Дону Госдума Ростовская область Виталий Кушнарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В сгоревшем в Истре доме жили нелегальные мигранты, задержан его арендатор

Потанин сказал, что повышение налога на прибыль для бизнеса лучше одноразовых платежей

Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного действиями США

Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного действиями США

Военный суд признал законным арест главного кадровика Минобороны Кузнецова

В Подмосковье потушили пожар в СНТ, где погибли восемь человек

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Беспилотник ВСУ сбит над Татарстаном

Арестованы все счета и деньги семьи главного кадровика Минобороны РФ

Минобрнауки вновь проверит Институт экспериментальной медицины после жалоб на руководство

Военная операция на Украине

Под контроль российских войск взят населенный пункт Андреевка в ДНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });