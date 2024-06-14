Довыборы депутатов Госдумы по трем одномандатным округам назначены на 8 сентября

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России назначил дополнительные выборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам на единый день голосования 8 сентября; соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в пятницу.

"В соответствии с федеральным законом, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, избранного по одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы назначает ЦИК России. По закону именно сегодня - последний день, когда мы должны были принять это решение", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Среди одномандатных округов, где запланированы выборы: республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ №35; Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ №78; Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ №152, уточнила глава комиссии.

Ранее Памфилова сообщила, что в единый день голосования, 8 сентября, пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России. Запланированы выборы различного уровня, в том числе выборы губернаторов 20 регионов страны, а также депутатов Мосгордумы.