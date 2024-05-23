Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин посетит Узбекистан 26-27 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 26-27 мая посетит Узбекистан с визитом, в рамках которого планируется подписать ряд документов, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье-понедельник - визит в Узбекистан", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, ожидается ли подписание каких-то документов в ходе визита, Ушаков сказал: "Да, планируется. Несколько документов".

21 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. ранее сообщил, что Владимир Путин в рамках официального визита в Белоруссию - 23-24 мая - уже в четверг вечером встретится с президентом Александром Лукашенко в Минске.

Владимир Путин Минск Узбекистан Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В сгоревшем в Истре доме жили нелегальные мигранты, задержан его арендатор

Потанин сказал, что повышение налога на прибыль для бизнеса лучше одноразовых платежей

Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного действиями США

Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного действиями США

Военный суд признал законным арест главного кадровика Минобороны Кузнецова

В Подмосковье потушили пожар в СНТ, где погибли восемь человек

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Беспилотник ВСУ сбит над Татарстаном

Арестованы все счета и деньги семьи главного кадровика Минобороны РФ

Минобрнауки вновь проверит Институт экспериментальной медицины после жалоб на руководство

Военная операция на Украине

Под контроль российских войск взят населенный пункт Андреевка в ДНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });