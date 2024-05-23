Путин посетит Узбекистан 26-27 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 26-27 мая посетит Узбекистан с визитом, в рамках которого планируется подписать ряд документов, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье-понедельник - визит в Узбекистан", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, ожидается ли подписание каких-то документов в ходе визита, Ушаков сказал: "Да, планируется. Несколько документов".

21 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. ранее сообщил, что Владимир Путин в рамках официального визита в Белоруссию - 23-24 мая - уже в четверг вечером встретится с президентом Александром Лукашенко в Минске.