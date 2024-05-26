Путин прибыл в Узбекистан

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом, который пройдет 26-27 мая.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

По ее данным, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, "по итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов".