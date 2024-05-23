Житель Подмосковья получил 25 лет заключения по делу о госизмене и диверсии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Подмосковья Владимиру Малине за государственную измену, диверсию и по ряду других обвинений.

Пять лет Малина будет отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии строгого режима. Также Малине назначено ограничение свободы на два года. Кроме того, с него взыскано в пользу РЖД 9,7 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба.

Малина признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и по ряду других преступлений.

В столичной прокуратуре журналистам сообщили, что Малине 36 лет, он работал барменом в Москве.

В прокуратуре отметили, что 25 апреля 2023 года он поджег релейный шкаф управления железнодорожном переездом. Позже Малина пытался еще несколько раз поджечь релейные шкафы, а также отдел полиции.

В суде установлено, что Владимир Малина в 2023 году вступил в украинское военизированное объединение Легион "Свобода России" (признан террористической организацией и запрещен).