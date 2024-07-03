Братья Ащеуловы приговорены к срокам до 17,5 лет за попытку присоединиться к ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к длительным срокам колонии братьев Иоанна, Алексея и Тимофея Ащеуловых, пытавшихся незаконно перейти госграницу и присоединиться к украинским военным, сообщила столичная прокуратура.

Иоанн Ащеулов приговорен к 17,5 годам, его братья - к 17 годам колонии строгого режима, все трое - с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 ст. 275 (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 (покушение на участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 322 УК (покушение на незаконное пересечение госграницы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"Судом установлено, что братья Ащеуловы решили участвовать в военных и иных действиях украинского военизированного объединения "Легион Свобода России", признанного Верховным Судом Российской Федерации террористическим и запрещенного на территории России", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, в июле 2023 года Ащеуловы "разработали пеший маршрут своего убытия на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, для чего приехали в Курскую область и проследовали пешком в сторону государственной границы Российской Федерации с целью ее дальнейшего незаконного пересечения и последующего участия в военных и иных действиях на стороне противостоящих сил в составе террористической организации". Их задержали в полутора километрах от российской границы.

По данным СМИ, осужденные - сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова.