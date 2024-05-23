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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Россия откроет посольства в Сьерра-Леоне, Нигере и Южном Судане

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время планирует открыть посольства в Сьерра-Леоне, Нигере и Южном Судане, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан", - сказал Лавров в четверг на приеме в МИД России по случаю Дня Африки.

Он напомнил, что в декабре прошлого года возобновило деятельность российское посольство в Буркина-Фасо. По словам министра, работа по расширению дипломатического присутствия России в Африке продолжается.

МИД РФ Сьерра-Леоне Южный Судан Нигер
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