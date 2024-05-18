Нигер, Мали и Буркина-Фасо согласовали план по формированию конфедерации

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Нигера, Мали и Буркина-Фасо, намеренные создать конфедерацию, согласовали окончательный вариант плана по формированию этого союза, сообщают в субботу западные СМИ.

Накануне главы МИД трех стран встретились в столице Нигера Ниамей, чтобы утвердить проект, который проложит путь к созданию конфедерации Альянса государств Сахеля.

"Целью встречи была окончательная доработка проекта текста, который предлагает шаги для формирования конфедерации Альянса государств Сахеля", - заявил глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.

Он добавил, что текст примут на саммите трех государств. Однако глава МИД Нигера не назвал дату возможной встречи руководителей стран.

В свою очередь глава МИД Мали Абдулайе Диоп подчеркнул, что "сегодня можно ясно говорить о рождении конфедерации Альянса государств Сахеля".

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, а также договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

В конце января страны объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС): ЭКОВАС вводило санкции против Мали и Нигера за военные перевороты, в свою очередь в трех странах эти меры называли незаконными.

В настоящий момент Нигер и США ведут переговоры о выводе американского контингента с территории страны.