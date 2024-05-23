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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Двое человек погибли после ракетных ударов ВСУ по Крыму

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки со стороны Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

В районе Алушты зафиксированы попадания по хозяйственному объекту, добавил Аксенов.

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