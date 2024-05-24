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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Тобол в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 7 см

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 7 см, достигнув к утру 24 мая отметки 744 см. В селе Коркино Упоровского района уровень Тобола не изменился и составляет, как и накануне, 806 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня реки.

В городе Ялуторовске Тобол за сутки снизился на 4 см, до 719 см, в селе Упорово - райцентре Упоровского района - на 3 см, до 784 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Иевлево Коркино Упорово Тобол
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