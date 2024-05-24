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Число подтопленных жилых домов увеличилось в Тюменской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Количество находящихся в зоне подтопления жилых домов продолжает расти в Тюменской области.

По данным пресс-службы МЧС России, к 24 мая подтоплено 439 домов, 23 мая таких домов было 408, а 22 мая - 252.

Кроме того, в регионе остаются в воде 3 339 приусадебных участков, днем ранее их было 3 349.

По-прежнему вода не ушла из 347 дачных домов, не доступны для проезда 37 участков дорог.

"В пунктах временного размещения находится 171 человек, в том числе 73 ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что во второй декаде мая обострилась ситуация с паводком из-за подъема реки Иртыш. По его словам, "большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе".

В Вагайском районе в зону подтопления может попасть 15 населенных пунктов, в Тобольском - 27.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 24 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область
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