Глава Минобороны РФ прибыл в Минск

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу прибыл в Минск, где он проведет переговоры со своим белорусским коллегой, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного, военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Белоусова встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.