Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

Глава Минобороны РФ прибыл в Минск

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу прибыл в Минск, где он проведет переговоры со своим белорусским коллегой, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного, военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Белоусова встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Минобороны РФ Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Число подтопленных жилых домов увеличилось в Тюменской области

Нападение на Crocus City Hall

По делу о теракте в Crocus City Hall задержаны более 20 человек

Два человека погибли после ракетных ударов ВСУ по Крыму

За скрытие автономеров предложили лишать прав на срок до 1,5 лет

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Экономиста Сонина приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ

Экономиста Сонина приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ

Вертелецкого из Минобороны подозревают в злоупотреблении с ущербом в 70 млн руб.

Источник сообщил о задержании сотрудника департамента Минобороны по обеспечению ГОЗ Вертелецкого

Частный самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Калуги

Замглавы Генштаба ВС РФ вменяют взятку в 36 млн руб. от главы телефонного завода

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });