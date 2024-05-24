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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин намерен обсудить с Лукашенко участие Белоруссии в учениях с ядерным оружием

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе визита в Минск планирует обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участие белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

"Многое сделано (в отношениях России и Белоруссии - ИФ) нашими коллегами (членами правительств двух стран - ИФ) за последнее время при непосредственных нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается", - сказал Путин во время встречи с Лукашенко в аэропорту Минска.

Российский президент добавил, что также планируется обсудить участие Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием. "Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", - отметил он.

"Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально, пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая встреча с членами правительства, говорили как раз о моем визите к вам", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что были обсуждены практически все направления сотрудничества с Минском, в том числе промышленная кооперация, энергетика, сельское хозяйство, безопасность. Российский лидер добавил, что некоторые из членов российского правительства приедут для на переговоры в Минске в пятницу.

"У нас очень большая повестка. Рад, что удалось приехать сегодня", - сказал Путин.

Владимир Путин Минск Александр Лукашенко
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