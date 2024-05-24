Рюриково городище в Великом Новгороде стало доступно для посещения после паводка

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Новгородское Рюриково городище, которое из-за высокого паводка более полутора месяцев было недоступно для туристов и местных жителей, в пятницу вновь открылось для посетителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского госмузея-заповедника (ГМЗ).

"Вода отступила, освободив единственную дорогу на Городище", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в начале апреля разлившаяся река Волхов отрезала уникальный памятник от "большой земли".

Крепость, положившая начало Великому Новгороду, получила название по имени основавшего ее в 858-862 годах легендарного варяжского князя Рюрика. Впоследствии Городище стало резиденцией местных князей.