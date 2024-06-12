Река подтопила десяток участков в поселке ХМАО, где живут коренные народы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Число подтопленных участков в Ханты-Мансийском автономном округе продолжает расти, вода пришла в два новых населенных пункта.

ГУ МЧС по региону сообщает, что на реке Обь в поселке Былино Нижневартовского района подтоплен один земельный участок, а на реке Ляпин поселка Саранпауль Березовский район подтоплено 13 земельных участков. Ранее подтопленных участков в этих населенных пунктах не было.

Согласно данным на сайте администрации села Саранпауль, этот населенный пункт труднодоступен, является местом компактного проживания коренных малочисленных народов севера. В поселке живет порядка 3 тыс. человек.

По данным МЧС, на протоке Лангепас и протоке Каюковская в садовом некоммерческом товариществе количество подтопленных участков достигло 106, увеличившись за сутки на 21.

На реке Обь число подтопленных участков в садово-огороднических товариществах Нижневартовска за сутки выросло на 12 и достигло 220. Также остаются четыре перелива через проезжую часть.

Пресс-служба администрации Нижневартовска сообщает, что в среду уровень воды в реке Оби составляет 948 сантиметров (плюс 2 сантиметра за сутки).

Таким образом, всего за сутки в ХМАО число подтопленных участков выросло на 47 и достигло 340.

Как сообщалось, 9 июня уровень воды в реке Оби в Нижневартовске достиг критической отметки в 940 см. Ранее также специалисты ухудшили прогноз по уровню воды в Оби у Нижневартовска (с 800-890 см до 890-980 см).