Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Река подтопила десяток участков в поселке ХМАО, где живут коренные народы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Число подтопленных участков в Ханты-Мансийском автономном округе продолжает расти, вода пришла в два новых населенных пункта.

ГУ МЧС по региону сообщает, что на реке Обь в поселке Былино Нижневартовского района подтоплен один земельный участок, а на реке Ляпин поселка Саранпауль Березовский район подтоплено 13 земельных участков. Ранее подтопленных участков в этих населенных пунктах не было.

Согласно данным на сайте администрации села Саранпауль, этот населенный пункт труднодоступен, является местом компактного проживания коренных малочисленных народов севера. В поселке живет порядка 3 тыс. человек.

По данным МЧС, на протоке Лангепас и протоке Каюковская в садовом некоммерческом товариществе количество подтопленных участков достигло 106, увеличившись за сутки на 21.

В РоссииБолее 300 домов остаются затопленными в Омской областиЧитать подробнее

На реке Обь число подтопленных участков в садово-огороднических товариществах Нижневартовска за сутки выросло на 12 и достигло 220. Также остаются четыре перелива через проезжую часть.

Пресс-служба администрации Нижневартовска сообщает, что в среду уровень воды в реке Оби составляет 948 сантиметров (плюс 2 сантиметра за сутки).

Таким образом, всего за сутки в ХМАО число подтопленных участков выросло на 47 и достигло 340.

Как сообщалось, 9 июня уровень воды в реке Оби в Нижневартовске достиг критической отметки в 940 см. Ранее также специалисты ухудшили прогноз по уровню воды в Оби у Нижневартовска (с 800-890 см до 890-980 см).

Спасение животных в Оренбуржье

10
Мужчина с собакой на подтопленной улице в ОренбургеНа затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеЭвакуации жителей в Ленинском районе ОрскаЭвакуация домашних животных с затопленных улиц в ОренбургеКошка во время эвакуации жителей на подтопленной улице Красная в ОренбургеЗона подтопления в микрорайоне Старый город в ОрскеДевушка эвакуируется с собакой из ОрскаСпасение котенка в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеПоследствия прорыва дамбы в ОрскеСотрудник МЧС России со спасенным котенком в Орске
Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Хроника 30 марта – 12 июня 2024 годаПаводок в России
Нижневартовск Березовский МЧС ХМАО Обь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

В G7 хотят создать фонд поддержки Украины с использованием доходов от активов РФ

США выделят палестинцам гуманитарную помощь на $404 млн

ЕК хочет продлить до марта 2026 г. временную защиту в ЕС для украинских беженцев

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Договор между РФ и Ираном пока не могут подписать из-за процедурных вопросов

В Польше за последние недели задержали десять предполагаемых диверсантов

На севере Литвы начались учения "Прочный щит 6" с участием военных стран НАТО

В июле станут доступны 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ, их потратят на помощь Украине

Аналитики Citi спрогнозировали новые рекорды на фондовом рынке Европы через год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });