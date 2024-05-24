Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине с сохранением целей СВО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не раз заявлял, что готов к переговорам по ситуации на Украине, которые приведут к достижению целей, стоящих в рамках специальной военной операции, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам, но к переговорам для того, чтобы достичь тех целей, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны, есть Конституция РФ, где зафиксирован состав РФ, включая 4 новые территории", - сказал он, комментируя публикации СМИ о том, что Путин готов остановить боевые действия путем переговоров о перемирии, которые бы зафиксировали текущую линию фронта.

Кроме того, напомнил Песков, президент, отвечая на вопросы, "говорил, что в том числе и ранее составленные очень сложные документы могли бы быть неким фундаментом для начала каких-то дискуссий, но не более того". "Все остальные рассуждения - это чистая схоластика", - подчеркнул пресс-секретарь президента.