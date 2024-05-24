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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Он заявил, что российская сторона готова вести переговоры только с легитимными властями Украины

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В случае выхода на юридически обязывающие договоренности по урегулированию украинского кризиса российская сторона должна иметь дело с легитимными властями в Киеве, заявил журналистам президент Владимир Путин. Он считает, что легитимность президента Владимира Зеленского закончилась.

Его попросили прокомментировать так называемую "проблему 21 мая" для президента Украины Владимира Зеленского, связанной с истечением срока его полномочий.

"С кем вести переговоры - это вопрос не праздный, я с вами согласен", - сказал Путин.

По его словам, Москва "отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Украины) закончилась".

"Думаю, одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, заключается в том, чтобы западное сообщество - спонсоры сегодняшнего киевского режима - подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего, - сказал президент. - Эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов".

"Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и основаны они должны быть на здравом смысле - если до этого дойдет нам, конечно, нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов", - продолжил Путин.

Он подчеркнул, что "тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями".

"На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда, каких-то других органов власти", - сказал Путин.

"Насколько мне известно - надо посмотреть, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут - это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе", - заключил он.

Владимир Путин Швейцария Украина Владимир Зеленский
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