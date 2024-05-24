ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские таможенники перехватили дюжину балочных держателей авиаракет, предназначенных для украинских военных, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Их хотели вывезти из России через Грузию.

"Установки для сброса снарядов и ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину через Грузию таможенники. Всего изъято 12 балочных держателей, шесть из них перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные изъяты в мастерской по сборке военной продукции в Москве", - говорится в пресс-релизе.

По данным ФТС, двое граждан России и двое граждан Грузии "по указанию зарубежных координаторов организовали пересылку военного оборудования из России за границу".

"Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а дальнейшей транспортировкой в Грузию занимались иностранцы", - заявили в пресс-службе.

В отношении москвичей и водителя возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК). Им грозит до 12 лет лишения свободы и до 2 млн рублей штрафа.

"Мероприятия проведены сотрудниками Северо-Кавказской оперативной таможни, Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и центрального аппарата ФСБ России", - добавили в ведомстве.