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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Что случилось этой ночью: суббота, 25 мая

Новый пакет американской помощи Украине на $275 млн, генсек НАТО пригрозил пятой статьей в случае кибератаки, сброс воды на ДнепроГЭС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн. В него среди прочего войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, уточнил Пентагон. В Госдепе подчеркнули, что США постараются доставить оружие и боеприпасы "как можно скорее".

- Генсек НАТО заявил в интервью The Economist о готовности применить пятую статью о коллективной обороне в случае масштабной кибератаки. Журнал отмечает, что таким образом Йенс Столтенберг "хотел предупредить Россию".

- ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет. По данным таможенников, граждане РФ и Грузии "по указанию зарубежных координаторов организовали пересылку военного оборудования из России за границу".

- Украина открыла шлюзы ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, открыты шандорные затворки на гребне станции.

- Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

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