Российский турпоток в Турцию с января по апрель превысил миллион человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - С января по апрель 2024 года Турцию посетили более миллиона российских туристов, это на 5% больше, чем годом ранее, следует из статистики Министерства туризма и культуры страны.

Общее число иностранных туристов составило 10,6 млн, это почти на 12% больше, чем в январе-апреле 2023 года. Лидируют по численности туристы из Германии. Их с января по апрель приехало 1,1 млн или на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На втором месте - россияне, которых прибыло почти 1,08 млн. Это на 6% меньше, чем за тот же период 2024 года (1,15 млн). При этом в апреле российский турпоток составил 396 тыс., что выше на 4%, чем в том же месяце годом ранее.

Третье место заняли туристы из Ирана, число которых также приблизилось к миллиону и составило 950 тыс. Это на 52% больше, чем в 2023 году. В первую пятерку вошли также туристы из Болгарии и Великобритании.

Больше всего иностранных туристов в начале года принял Стамбул (5,2 млн), это почти 50% всех иностранных туристических прибытий. На втором месте - Анталья (1,84 млн).

За весь 2023 год Турцию посетили 6,3 млн россиян. Как ожидают эксперты, в этом году российский турпоток будет больше, так как отдых в стране продается значительно лучше, чем год назад. Некоторые компании заявляют о двукратном росте продаж.