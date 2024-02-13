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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Стамбул в 2023 году принял рекордные 17 млн иностранных туристов

Стамбул в 2023 году принял рекордные 17 млн иностранных туристов
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток в Стамбул по итогам 2023 года превысил 17 млн, из России в самый крупный турецкий город приехали почти 2 млн туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции.

По данным министерства, в 2023 году Стамбул посетили 17,37 млн иностранных гостей, это на 8,4% больше, чем годом ранее.

Россия заняла первое место по турпотоку в Стамбул, город посетили 1,99 млн россиян. На втором месте Германия с 1,28 млн. Третье место занял Иран с более чем одним миллионом гостей. Также в первую десятку вошли США (853,8 тыс.), Великобритания (701,4 тыс.), Саудовская Аравия (604,5 тыс.), Франция (589,1 тыс.), Италия (431,6 тыс.), Ирак (404,6 тыс.) и Узбекистан (389,7 тыс.)

В декабре в город приехали более 1,3 млн путешественников. Наибольшее число прибытий в Стамбул в декабре у россиян - 148 тыс., их доля в общем иностранном турпотоке составляет 11,2%. На втором месте Германия (97,6 тыс., доля - 7,4%), замыкает тройку Иран (88 тыс., 6,7%). В пятерку также вошли Великобритания (3,8%) и США (3,8%). В топ-10 вошли Франция (3,5%), Италия (2,9%), Саудовская Аравия (2,7%), Нидерланды (2,2%) и Узбекистан (2,1%).

Стамбул Турция
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