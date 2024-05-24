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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Правительство РФ утвердило программу тестирования беспилотников в Москве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Москве, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В рамках ЭПР планируется использование дронов с максимальной взлетной массой до 30 кг и более для перевозки грузов массой от 0,1 до 100 кг, а также для выполнения авиационных работ, включая воздушные съемки, аэровизуальные полеты, патрулирование линий электропередач, сопровождение объектов.

Зоной тестирования будет индустриальный парк "Руднево", следует из постановления. Там сказано, что оператором "опытного района" определено АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (ФЦ БАС) - эта организация была создана на базе "Руднево" в 2023 году, объединив российских разработчиков и производителей БАС. При этом тестирование будет проводиться на высоте до 800 м над уровнем земли, уточняется в документе.

В качестве разработчиков и изготовителей БАС в программе примут участие ФЦ БАС и "Геоскан", в качестве эксплуатантов - ООО "Аэромакс-Авиа (Центр-Логистика)", ООО "Беспилотные авиационные системы", ООО "Газпромнефть-Снабжение".

ЭПР будет действовать 3 года.

Правительство РФ БАС Москва Руднево
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