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В России утвердили программу стандартизации беспилотных авиасистем

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации в области беспилотных авиационных систем (БАС) на период 2024-2032 годов, предполагающую в числе прочего имплементацию в федеральную систему международных и региональных стандартов.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, программа включает работы по актуализации и разработке 227 стандартов в сфере БАС, а также в смежных областях.

Сейчас в стране действуют 10 национальных стандартов в беспилотной отрасли, в том числе ГОСТы, - на общие требования к БАС, технологии топливных элементов на воздушном транспорте, компоненты БАС, функциональные свойства станции внешнего пилота, требования к летной годности, применение беспилотных воздушных судов при выполнении земляных работ, пожаротушения и в чрезвычайных ситуациях.

"Состав новых работ учитывает более широкий системный подход к разработке документов по стандартизации в сфере БАС. Дополнительно перспективная программа предусматривает перевод, экспертизу и регистрацию более 40 международных и региональных стандартов для регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов для их прямого применения", - отметили в Минпромторге.

По словам замглавы министерства Василия Шпака, "инструментами стандартизации сейчас разрабатываются 36 новых ГОСТов в области беспилотных авиационных систем и смежных направлений". В частности, речь идет о ГОСТах на гидравлические агрегаты, модель обмена данными Единой системы организации воздушного движения и аэронавигационными данными, классификацию и категоризацию БАС, тренажерные устройства подготовки экипажей, радиолокационный комплекс обнаружения беспилотных воздушных судов в диспетчерской зоне аэродрома и др.

Минпромторг Росстандарт БАС Василий Шпак
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