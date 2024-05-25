Тобол в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 7 см

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в субботу.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 7 см, достигнув к утру 25 мая отметки 751 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня реки.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 2 см, до 717 см, в селе Упорово - райцентре Упоровского района - на 4 см, до 780 см, в селе Коркино этого же района - на 2 см, до 804 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.