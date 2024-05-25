Число подтопленных жилых домов увеличилось в Тюменской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Количество находящихся в зоне подтопления жилых домов продолжает расти в Тюменской области.

По данным пресс-службы МЧС России, на утро субботы подтоплено 508 жилых домов, с 22 мая число подтопленных домов удвоилось.

Кроме того, в регионе остаются в воде 3 373 приусадебных участка, днем ранее их было 3 339. По-прежнему вода не ушла из 347 дачных домов, недоступны для проезда 36 участков дорог.

"В пунктах временного размещения находится 180 человек, в том числе 79 детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что во второй декаде мая обострилась ситуация с паводком из-за подъема реки Иртыш. По его словам, "большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе".

В Вагайском районе в зону подтопления может попасть 15 населенных пунктов, в Тобольском - 27.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.