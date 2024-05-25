Иртыш в Тобольске за сутки поднялся на 8 см

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды растет по всему течению реки Иртыш в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в субботу.

Так, согласно замерам, уровень воды в Иртыше в Тобольске за сутки повысился на 8 см, до 739 см (критическая отметка составляет 853 см).

В селе Уват, райцентре Уватского района, река к утру 25 мая поднялась на 6 см, до 1112 см; в селе Демьянском этого же района - на 5 см, до 914 см.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, паводок на Иртыше в Тобольске ожидается длительным.

Исторический минимум уровня воды в Иртыше в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

Максимальный уровень воды в Иртыше в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень - 1285 см), в селе Демьянском - до 1090 см (критический уровень - 1064 см). Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.